Enkele tientallen demonstreren tegen coronaregels

De organisatie die zichzelf 'Freedom above all' noemt, wil dat er geen corona-spoedwet komt. Die wet zou volgens de groep ingaan tegen een aantal mensenrechten.

Op spandoeken en bordjes staan teksten als: '1,5 meter? Nee! Rutte rot op' en 'Geef mijn muilkorf maar aan Hugo'.

Oplopend aantal besmettingen

Intussen loopt het aantal coronabesmettingen in Nederland verder op. De GGD meldde deze week ruim 300 positieve coronatesten afgenomen te hebben bij mensen die wonen in en om Amsterdam. Het is de vierde week op rij dat het aantal besmettingen verdubbeld is.

Vrijdagavond besloten drie cafés in de stad vrijwillig hun deuren (deels) te sluiten, nadat er clusters van besmettingen geconstateerd werden. Vanaf woensdag is het dragen van een mondkapje op enkele drukke plekken in de stad verplicht.