IJtram rijdt niet van 13 t/m 16 augustus: 'Fijn dat de lijn na jaren van problemen wordt aangepakt'

De IJtram, oftewel lijn 26, is de drukste tramlijn van Amsterdam en moet verbeterd worden. Het doel is minder storingen en meer mensen die mee kunnen. Eén van de maatregelen is dat de tram gekoppeld gaat rijden. Voor het zover is moeten er eerst nog werkzaamheden uitgevoerd worden aan de trambaan. Dat betekent geen tramverkeer van en naar IJburg van 13 tot en met 16 augustus.

AT5

Quote 'Overvolle trams dat wil niemand' Bewoner ijburg

De laatste jaren waren er veel problemen met de IJtram. Regelmatig viel de tram uit door sein- en wisselstoringen en de tram zat overvol. Daar moet straks een einde aan komen als de tram gekoppeld, met twee tramstellen achter elkaar, gaat rijden. Ook is er een nieuw wisselbesturingssysteem aangelegd. In het AT5 programma Het Verkeer spreken we vooral opgeluchte bewoners op IJburg. 'Ik vind het fijn dat ze na al deze jaren van problemen het eindelijk aanpakken', vertelt één van hen. 'Overvolle trams dat wil niemand', voegt een andere bewoner hier aan toe.

Quote 'We gaan de trambaan eerst upgraden' Willem Haak directievoerder metrro en tram

Om gekoppeld rijden mogelijk te maken zijn al eerder werkzaamheden uitgevoerd, maar het werk is nog niet klaar. 'Het gekoppeld rijden geeft een zwaardere belasting op het tramtracé', legt directievoerder Willem Haak uit. 'Daarom moeten we de trambaan eerst upgraden.' Zo is het spoor op meerdere kruisingen verzakt en wordt omhoog gehaald en worden de stenen tussen de rails gereinigd van zand. IJtram rijdt niet Vanwege de werkzaamheden rijdt lijn 26 niet van donderdag 13 tot en met zondag 16 augustus. Als alternatief wordt bus 76 ingezet. Ook autoverkeer heeft hinder van de werkzaamheden. 'Een deel van de IJburglaan wordt afgesloten omdat we daar met zwaar verkeer staan', legt Haak uit. Dit betekent dat autoverkeer richting IJburg wordt omgeleid via de Bert Haanstrakade. 'Bewoners die IJburg willen verlaten kunnen wel gewoon via de IJburglaan.'



In september moeten alle werkzaamheden klaar zijn en gaat de IJtram gekoppeld rijden.