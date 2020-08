Geen subsidie voor Kleine Komedie en Bostheater

De Kleine Komedie kreeg in de periode 2017-2020 nog 530.420 euro subsidie. Voor de komende periode (2021-2024) was ruim 800 duizend euro aangevraagd, maar het theater zal het dus zonder subsidie moeten doen. Ook het Amsterdamse Bostheater en het Vondelpark Openluchttheater moeten het zonder subsidie doen, terwijl ze de afgelopen periode nog respectievelijk 265.230 en 109.275 euro aan subsidie ontvingen.

'Ongekend groot aantal aanvragen'

Het AFK meldt dat de harde klappen in de theaterwereld te verklaren zijn door 'een ongekend groot aantal aanvragen, hogere aangevraagde bedragen en de hoge kwaliteit van de aanvragen'. Zo adviseerde de commissie in eerste instantie wel om subsidie toe te kennen aan de genoemde theaters, maar moest na beoordeling van alle aanvragen geconstateerd worden dat er onvoldoende budget beschikbaar was om de aanvragen te honoreren.



Het AFK doet daarom een voorstel bij de Gemeente Amsterdam om een aanvullend budget beschikbaar te maken voor het honoreren van elf extra organisaties.



Andere grote verliezer is Museum Ons' Lieve Heer op Solder, de voormalige schuilkerk aan de Oudezijds Voorburgwal. In de huidige periode ontving het museum ruim 600 duizend euro aan subsidie. De komende vier jaar moet het museum het doen zonder subsidie.

Black Archives

Het AFK had voor de komende vier jaar 19,6 miljoen euro aan subsidies te verdelen, wat minder in dan de 21,4 miljoen van de huidige periode. In totaal werden 206 aanvragen gedaan, 115 van deze aanvragen zijn toegekend.



Ook zijn er enkele organisaties die het in de huidige periode zonder subisidie moeten doen, maar wel subsidie krijgen voor de komende vier jaar. Dat geldt voor onder meer New Urban Collectives - Black Archives (200 duizend euro), Sociëteit SEXYLAND (175 duizend euro) en Stichting Amsterdam Dace Event (70 duizend euro).



Bekijk de volledige lijst met door het AFK toegekende subsidies, inclusief een toelichting, hier.