Politici kritisch op corona-aanpassingen straten: 'Een rommeltje'

Het stadsbestuur heeft in mei al aangekondigd om te gaan onderzoeken of fietsers op meer plekken de weg op konden. In juli bleek pas welke straten daarvoor waren uitgekozen , toen de gemeenteraadsleden en stadsdeelpolitici met reces waren.

Bakker bevestigt dat hij overvallen is door de keuze voor de straten. 'Ja, het is natuurlijk zo, de coronamaatregelen overvallen ons allemaal, net als met de mondkapjes.' Volgens VVD-duoraadslid Daan Wijnants hebben de bestuurders in de verschillende stadsdelen de straten uitgekozen. 'Sowieso had niemand kunnen voorzien dat het zo zou gaat. Want dit is natuurlijk een rommeltje.'

Sarah Berckenkamp, stadsdeelcommissielid van D66 in West, heeft het stadsdeelbestuur om opheldering gevraagd. 'Voor zover ik weet zijn de bewoners en gebruikers niet geïnformeerd en is er geen inspraak geweest.' Ze is niet tegen het vrijmaken van de fietspaden, maar wil wel dat er eerst naar ondernemers en bewoners geluisterd wordt. Ook stelt ze voor om kunstenaars te vragen de afsluitingen van de fietspaden onder handen te laten nemen.