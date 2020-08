Wethouder gaat voorstel om subsidiebudget theaters op te hogen bespreken in het college

Dat schrijft Meliani in een brief aan de gemeenteraad. Vandaag werd bekend aan welke instellingen het AFK de komende vier jaar subsidies wil toekennen. Vooral in de theatersector vielen harde klappen. De Kleine Komedie kreeg in de huidige periode (2017-2020) ruim 530 duizend euro subsidie, maar moet het de komende periode (2021-2024) doen zonder subsidie. Ook andere theaters, zoals het Amsterdamse Bostheater en het Vondelpark Openluchttheater, moeten het in tegenstelling tot de huidige periode zonder subsidie gaan doen.

1,9 miljoen extra

Reden voor het niet toekennen van subsidie aan deze instellingen is niet zozeer inhoudelijk. Na beoordeling van alle aanvragen bleek er namelijk niet voldoende budget beschikbaar. In een brief aan het college vraagt het AFK dan ook expliciete aandacht voor de aanvragen in de discipline theater. Het fonds zegt het te betreuren dat binnen het budget voor deze discipline relatief veel instellingen met goede plannen niet in aanmerking komen voor een subsidie in de nieuwe periode. Het AFK zou elf extra organisaties willen honoreren, 'om te komen tot een meer pluriform, divers en gespreid theaterlandschap.'



Het AFK stelt voor om het budget voor de theatersector op te hogen met 1,9 miljoen euro door onder meer een budget van 1,5 miljoen euro uit de Innovatieregeling over te hevelen. Meliani zegt de constatering van het AFK en het voorstel om dit op te lossen, zo snel mogelijk te gaan bespreken in het college. 'Omdat de raad besluit over het financieel kader van het Kunstenplan inclusief de hoogte van de budgetten voor de

regelingen van het AFK, betekent dit dat het college een voorstel zal voorleggen aan de raad. Ik

hoop u hierover zo spoedig mogelijk te kunnen informeren', aldus de wethouder.

'Woest-urgent'

Niet iedereen is overigens even gelukkig met het voorstel van het AFK om de subsidiebudgetten voor de theaters te verhogen. 'Ah, daar is de vraag om extra miljoenen', schrijft FvD-raadslid Annabel Nanninga op Twitter. 'Op pagina 7 ziet u de woest-urgente theaterdingen waar dit voor 'nodig is. Ik herhaal: in tijden van werkloosheid, crisis en totale verzakking van de kades en bruggen. Raad zal braaf akkoord gaan, vrees ik.'