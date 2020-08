Ramkraak met Biro bij oefenruimte Tussen de Bogen

Een typisch Amsterdams geval van een ramkraak zou je het kunnen noemen. In de straat Tussen de Bogen is namelijk een Biro, een electrische brommobiel, gebruikt om in te kunnen breken bij een oefenruimte voor muzikanten. Dat is vermoedelijk vannacht gebeurd, maar helemaal zeker is dat nog niet. Surveillerende agenten troffen de situatie vanmorgen om 8 uur aan en eerder is er geen melding gedaan.