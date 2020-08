Man neergestoken bij verkeersruzie in Westelijk Havengebied

Een man is vanmiddag gewond geraakt nadat hij gestoken werd bij een verkeersruzie. Het incident gebeurde op de kruising van de straten Sierenborch en Roesiel in het Westelijk Havengebied.

Hulpdiensten zijn ter plaatse na een steekpartij in het Westelijk Havengebied Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Twee automobilisten kregen het rond 13.20 uur met elkaar aan de stok. Er werd over en weer geschreeuwd, zo zegt een woordvoerder van de politie. Een van de mannen bleek een steekwapen bij zich te hebben en stak of sneed de andere man daarmee in de zijkant van zijn lichaam.

Het slachtoffer is bij kennis naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend. De politie heeft een verdachte voor de steekpartij aan kunnen houden.