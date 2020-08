Meer dan 7600 aanvragen voor WO II-vergoeding transporten NS

In een jaar tijd hebben ruim 7600 mensen een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming wegens de deportaties van de Nederlandse Spoorwegen (NS) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een speciaal in het leven geroepen commissie onder leiding van oud-burgemeester Job Cohen kende al vijfduizend uitbetalingen toe.

Vandaag is de laatste dag dat slachtoffers en nabestaanden zich bij de 'Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS' kunnen melden, zo schrijft de NOS. De regeling kwam er na een jarenlange strijd van Amsterdammer en Holocaust-overlever Salo Muller.

Muller verloor zijn beide ouders in de oorlog. In een interview met AT5 zei hij vorig jaar: 'Het is een kleine pleister op een hele grote wond, zo moet je het zien. Als je je moeder, vader, broertje of zusje vermoord hebt zien worden in de kampen, dan kan geld dat nooit repareren. Hoe groot het bedrag ook zou zijn.'

Deutsche Bahn

Hoewel hij een jaar geleden nog aangaf te verlangen naar een periode van rust, heeft Muller de pen toch weer opgepakt. De Deutsche Bahn (de Duitse NS) moet volgens hem een zelfde soort regeling in het leven roepen. Bondskanselier Angela Merkel kreeg ook een brief van Muller. Zij heeft teruggeschreven en volgens Muller geeft ze aan de zaak te gaan bestuderen.

De ongeveer vijfhonderd nog in leven zijnde Joden, Roma en Sinti die door de NS naar de vernietigingskampen zijn vervoerd, krijgen allemaal 15.000 euro. Weduwen en weduwnaars krijgen 7500 euro. Kinderen krijgen 5000 of 7500 euro.

Over ruim duizend aanvragen voor een tegemoetkoming moet de commissie nog een besluit nemen.