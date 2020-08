Drama voor muziekstichting na ramkraak op oefenruimte: 'Alles is vernield'

De toegangsdeur is vernield, overal ligt glas en diverse muziekinstrumenten zijn helemaal kapot. Bij Stichting Under the Tracks heerst vandaag een rouwstemming nadat hun oefenstudio waarschijnlijk vannacht vernield werd. Met een Biro werd er een ramkraak gepleegd op de ruimte.

De schade is een drama voor de stichting die de oefenruimte niet verzekerd heeft. 'We hebben geen geld. We zijn muzikant. Alle ramen, deuren, gewoon alles vernield. Het ligt helemaal vol met glas binnen', vertelt Gertjan Boogers van de stichting.

Kleine bandjes en muzikanten kunnen de plek normaal gesproken gebruiken om te oefenen. Of dat in de toekomst ook weer kan is nog maar de vraag. 'We kunnen alleen hopen op bijdrages van onze eigen leden.'