Geneeskundestudenten UvA moeten lang wachten op coschappen

Geneeskundestudenten moeten steeds langer wachten voordat ze aan hun coschappen kunnen beginnen. De Universiteit van Amsterdam (UvA) zegt dat de gemiddelde wachttijd een jaar is, maar studenten zeggen tegen AT5 dat het veel langer duurt voordat ze in een ziekenhuis aan de slag kunnen om praktijkervaring op te doen.

Het was voor de coronatijd niet ongebruikelijk dat studenten hun coassistentschap in het buitenland vervulden. Ook deze plaatsen is de universiteit vanwege het coronavirus kwijt.

In september 2016 is een nieuw curriculum gestart, het Epicurus curriculum, wat nu als gevolg heeft dat de oude master en de nieuwe master geneeskunde elkaar snijden en er nog meer studenten coschappen moeten lopen dan normaal. De UvA kan de grote hoeveelheid studenten niet allemaal tegelijkertijd plaatsen.

De UvA kampt al een tijd met een plaatsingsprobleem. Dit is onder andere ontstaan door het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. De UvA had hier veel opleidingsplaatsen, die ze plotseling kwijtraakte.

Maria (21), derdejaars geneeskundestudent aan de UvA , heeft haar bachelor geneeskunde cum laude afgerond. Studenten die al hun punten tijdig halen, hebben een voorrangspositie op de wachtlijst. Dat zou ook voor Maria moeten gelden. Toch moet ook zij een jaar wachten. 'De universiteit doet te weinig om ons tegemoet te komen', zegt ze.

Studentenraad

In het verleden gingen studenten als ze moesten wachten op hun coschappen vaak naar het buitenland om te reizen of te studeren, een soort tussenjaar dus. Maar door corona is dat nu ook praktisch onmogelijk.

De studentenraad is onlangs in gesprek gegaan met de vice-decaan, uit dit gesprek zijn meerdere ideeën voortgekomen om het probleem enigszins te verhelpen. Zo kunnen UvA-studenten mogelijk hun master aan de VU doen. Het decanaat van de UvA en de VU onderzoeken nu in hoeverre dit een mogelijkheid is.

VU doet het iets beter

Fernando (25) Masterstudent aan de VU, geeft aan dat de VU ondanks de coronaproblematiek erin is geslaagd om de wachttijden relatief kort te houden. Gemiddeld is dit nu 6 maanden. Ook heeft de VU alle masterstudenten vier weken studievertraging kwijtgescholden. 'Het beleid van de twee universiteiten verschilt enorm.'

Frank van den Bosch, directeur communicatie van het Universitair Medisch Centrum, zegt dat de nieuwe maatregelen wel enigszins lijken te werken: 'De universiteit doet er alles aan om studenten zo goed mogelijk bij te staan. Voor corona was de wachttijd ruim een jaar, dit is door de crisis opgelopen toteen jaar en veertien weken. Door de nieuwe maatregelen is de wachttijd voor de in juli afgestudeerde studenten teruggekeerd naar een jaar.'