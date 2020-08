Brandende scooter zorgt voor veel schade aan pand in Zuidoost

Door een scooterbrand is er veel schade ontstaan aan een pand in de Boris Pasternakstraat. 'Ik rond 04.00 uur wakker doordat de politie op mijn deur klopte', vertelt de eigenaar.

Van de politie kreeg de eigenaar te horen dat zijn scooter volledig was verwoest. Maar waardoor de brand precies is ontstaan, is ook voor hem een raadsel.

'Ik heb geen vijanden die mijn scooter in brand zouden willen steken', vertelt hij. 'Misschien vond iemand het leuk om een barbecue van mijn scooter te maken.'

Niet te achterhalen

Een woordvoerder van de brandweer beaamt dat de oorzaak van de brand niet bekend is. Vaak is dat bij dergelijke scooter- of autobranden ook niet meer te achterhalen.

Vlammen voor het raam

Omwonenden van het pand in Zuidoost zijn in elk geval behoorlijk geschrokken van de brand. 'Ik zag de vlammen voor mijn raam, het was angstaanjagend', vertelt een buurvrouw.