Koninklijk Nederlands Vervoer: 'Dertig procent van de taxichauffeurs is door corona gestopt'

Het is weer iets drukker in de stad, maar de taxichauffeurs merken er nog weinig van. Foezeil Jahangier verdient normaal gesproken rond de 150 euro per dag. 'Maar nu is dat 50 euro gemiddeld', vertelt hij.

Een andere chauffeur zit bij Centraal in een campingstoeltje een boek te lezen. 'De Alchemist, goed boek', zegt hij, lachend als een boer met kiespijn.

Stoppen als enige optie

Voor velen is stoppen de enige optie.'Onze inschatting is dat van de Amsterdamse opstapmarkt dertig procent gestopt is', vertelt Ton Hokken van Koninklijk Nederlands Vervoer.

Ruud Lagerwaard, eigenaar van Take a Taxi, denkt dat er nog veel meer chauffeurs zijn gestopt. Hij maakt zich ernstig zorgen om de groep. 'Ze komen bij ons op kantoor en het verdriet straalt uit hun ogen', vertelt hij.

Carrièreswitch

Sommige taxichauffeurs hebben daarom eieren voor hun geld gekozen en maakten een carrièreswitch. 'Ze zijn een opleiding begonnen als vrachtwagenchauffeur, of ze werken in supermarkten', vertelt Lagerwaard.

Vader

Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Jahangier wordt binnenkort vader, toch peinst hij er niet over om van baan te wisselen. 'De mogelijkheid die ik bij de taxi heb, krijg je niet bij elk bedrijf. De vrijheid, de klantenkring en alles wat je meemaakt. Het is gewoon een toffe baan.'

Elektrische taxi's

Toch zijn de zorgen voorlopig niet voorbij. Zo mogen er in 2021 op bepaalde standplaatsen alleen nog elektrische taxi's staan. 'Van welk potje gaan wij nu overstappen op een elektrische auto?', vraagt Jahangier zich af.

De chauffeurs hopen daarom dat deze regel wordt uitgesteld. Maar de gemeente geeft aan dat deze regel al in 2016 is aangekondigd. Daarom wordt er geen uitstel gegeven.