Met 30 graden in de file: 'Het is een drama'

Met de hoge temperaturen is het filerijden extra vervelend. 'Het is heel heet hier in die auto, heel heet. Maar het is ook, het is zo lang wachten. Het is een drama', vindt een bestuurder van een bestelbusje.

Dat veel automobilisten moeten omrijden, merken ook de bewoners van de Planciusbuurt in het centrum. 'Mensen worden een beetje gek als ze hier zo lang in de file hebben gestaan. Dan doen ze soms ook best asociaal', zegt een fietsster nadat een ander busje bijna tegen haar achterwiel reed.

'Ik woon hier aan de overkant, en dan moet ik een uur lang hier om aan de overkant te komen', vertelt een automobilist. 'Het is niet normaal hier. Alles ligt open. Midden in de crisis. Kun je nagaan. Ze bedenken het wel goed he? Maar we wachten af.'

Over een paar dagen wordt het waarschijnlijk weer rustiger in de stad. Zowel de buitenring van de A10 Noord als de Westerkeersluisbrug zijn aanstaande maandag weer te gebruiken.