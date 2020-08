Bewoner in Oost overmeestert vermoedelijke berover

Een bewoner van de Eerste Atjehstraa t in Oost had vanmiddag een afspraak met twee mannen. Zij zouden goederen kopen die door het slachtoffer op internet waren aangeboden. Maar ze gingen er uiteindelijk met de buit vandoor, zonder te betalen.

De bewoner besloot daarop de achtervolging in te zetten. Hij wist vervolgens een van de verdachten zelf te overmeesteren. Buren en omstanders hielpen hem daarbij.

Tweede verdachte

De tweede verdachte is wel weggekomen. Hij zou gevlucht zijn in de richting van de Molukkenstraat. De politie is nog naar hem op zoek.

Volgens een woordvoerder gaat het om een jonge man van 17 tot 20 jaar, die zo'n 1.95 meter lang is. Ook zou hij een normaal postuur hebben, evenals een donkere huidskleur en kort haar.