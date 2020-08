Persconferentie: teststraat op Schiphol zodat reizigers 'virus niet in koffer meenemen'

Later komen er ook teststraten op andere luchthavens. 'Bij de gate worden reizigers verzocht om zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben', aldus De Jonge. 'We willen zeker weten dat ze niet met het virus in de koffer terugkomen.'

De test is een momentopname, benadrukt hij, daarom moeten reizigers voor de zekerheid thuisblijven. Ook als ze negatief getest zijn.

Het is overigens niet mogelijk om mensen écht te verplichten om zich te laten testen, op basis van de huidige wetgeving, zo gaf De Jonge toe.

Voor het eerst weer persconferentie

Het was alweer behoorlijk lang geleden dat er nieuwe maatregelen aangekondigd werden tijdens een persconferentie. Eerder waren premier Rutte en coronaminister De Jonge nog regelmatig gezamenlijk op televisie te zien, in de periode van 9 maart tot 3 juni.

Maar op dat moment leek de situatie in Nederland aardig te verbeteren. Toch braken Rutte en De Jonge onlangs noodgedwongen hun vakantie af, om iedereen opnieuw toe te kunnen spreken.

'Geen zorgeloze zomer'

Het aantal coronabesmettingen neemt namelijk weer behoorlijk toe en de zorgen daarover groeien, onder meer bij de GGD. 'We hoopten op een zorgeloze zomer, maar dat is het helaas niet geworden', zei Rutte dan ook. 'Dan denk ik niet alleen aan corona, maar ook aan de vreselijke ramp in Beiroet.'

'Geen tweede lockdown'

Het doel van de persconferentie was vooral om iedereen weer bij de les te krijgen. 'Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars, de cijfers liegen er niet om', aldus de premier. 'Onze boodschap is simpel: een tweede lockdown willen we niet, maar die hoeft ook niet te komen.'

Dan moet er wél wat gebeuren, benadrukt Rutte. 'Houd je aan de basisregels, dat is echt een verantwoordelijkheid die we moeten nemen. Dat geldt vooral voor jongeren. Het is geen grap en het is oerstom om te doen alsof dat wel zo is.'

Toch werden er vanavond niet echt grote maatregelen aangekondigd.

Studentenverenigingen

Het ging tijdens de persconferentie onder meer over de introductieweken van studenten. Bij studentenverenigingen mogen dit jaar alleen activiteiten worden georganiseerd van 'informatieve aard', zo werd uitgelegd. Een ontgroening is daardoor niet toegestaan.

Studieverenigingen mogen wat meer, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Bovendien mag er tijdens activiteiten geen alcohol genuttigd worden en geldt er een eindtijd van 22.00 uur.

Versoepeling in horeca teruggedraaid

Daarnaast is de naleving van de regels in de horeca volgens de premier 'verslapt'. 'We draaien daarom een eerdere versoepeling terug. Wie uit eten gaat moet op een plek zitten, vooraf reserveren (of aan de deur), een checkgesprek afleggen en zijn of haar gegevens achterlaten.'

Lokaal maatwerk

Daarnaast worden mogelijk de openingstijden van nachtwinkels en horeca ingeperkt, zodra het aantal besmettingen toeneemt. Wellicht mogen er dan bovendien minder supporters bij voetbalwedstrijden aanwezig zijn.

Maar voorlopig gaat het daarbij vooral om 'lokaal maatwerk', benadrukt de premier.

'Toeristen vermijd drukke plekken in Amsterdam'

Toch had de premier ook nog een boodschap speciaal gericht aan Amsterdam. Of eigenlijk meer aan de toeristen die de stad bezoeken. 'Dit zeg ik mede namens de burgemeester. Toeristen, vermijd drukke plekken in Amsterdam.'