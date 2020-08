Teleurstelling over verbod op ontgroeningen: 'Slechtst mogelijke start studententijd'

Vol goede moed kwamen studenten vandaag uit de Stopera gelopen, na een overleg met burgemeester Halsema. Hun hoop was dat de ontgroeningen dit jaar misschien tóch wel door zouden kunnen gaan. Maar toen pakten ze hun telefoons erbij.

De NOS meldde al voor de persconferentie van premier Rutte dat de introductieweken van universiteiten en hogescholen onder voorwaarden door zouden kunnen gaan, maar ontgroeningen niet.



'Ik heb het net vijf minuten geleden gelezen', reageert Esther Hollestelle, rector van studentenvereniging Unitas. 'Ik vind het heel erg jammer want we hebben de afgelopen maanden echt ontzettend hard gewerkt om te zorgen dat wij deze kennismakingsperiode heel verantwoord kunnen afnemen.'

Naleving coronaregels

Toch constateerde ook Rutte vanavond weer dat het juist onder jongeren niet goed gaat met de naleving van de coronaregels. De GGD noemde daarbij in het bijzonder studenten. Door hen zou soms zelfs niet worden meegewerkt aan het bron- en contactonderzoek.



'Dat is iets waar ik niet achter kan staan, waar ik ook weinig begrip voor heb', stelt Caroline Oomnes, praeses van L.A.N.X.. 'Maar ik hoop wel dat we de komende weken - misschien zelfs door een campagne met de gemeente - het bewustwordingsgevoel onder studenten kunnen vergroten.'

'Juist nu iedereen op zoek is naar verbroedering'

Voor nu rest er voor de Amsterdamse studenten niets anders dan een digitale ontgroening. 'Voor de aankomende studenten is dit de slechtst mogelijke start van hun studententijd', vindt Hollestelle.

'Ze kunnen geen nieuwe sociale contacten krijgen, ze leren de stad niet kennen', legt ze uit. 'Je voelt je als snel eenzaam in deze tijd, juist nu iedereen zo op zoek is naar verbroedering.'