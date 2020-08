Wake op de Dam om coronaslachtoffers te herdenken

Er werd onder meer stilgestaan bij 62-jarige Hans de Breet, die in april overleed aan het virus.

'Hij was hartstikke gezond', vertelde zijn zoon Jordy eerder aan AT5. Hij tenniste altijd in de zomer. Misschien had hij dat ook in de winter moeten doen, maar hij had nooit wat. Ik heb het zijn moeder verteld, mijn oma. Je wil niet weten wat voor hel dat is.'