VVD wil dat eigenaren elektrische auto's helft minder parkeergeld betalen

Vorige maand diende staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat een wetsvoorstel in om het voor gemeentes mogelijk te maken om bestuurders van elektrische auto's 'korting' te geven bij het parkeren. De Amsterdamse fractie van de VVD pleitte hier al eerder voor en stelde er daarom gisteren opnieuw schriftelijke vragen over.

'De Amsterdamse VVD verkiest een dergelijke 'positieve' stimulans boven het 'straffen' van diesel- en benzineautobezitters', stelt raadslid Anne Marttin. Ze pleitte eerder voor een verlaging van vijftig procent van de parkeertarieven en parkeervergunningen en wil dat de gemeente daar nu 'snel werk van maakt'.

Ze wil van het stadsbestuur weten of zij ook denkt dat een verlaging van de kosten er toe leidt dat meer mensen een elektrische auto kopen. Ook vraagt ze te onderzoeken hoeveel korting er nodig is om bewoners over de streep te trekken en vraagt ze of het stadsbestuur positief tegenover het percentage van vijftig procent staat.