Groot Wassink over coronawerkloosheid: 'Vrees voor zwaar weer'

Waar iedereen al bang voor was, werd deze week nog eens bevestigd door de rekenmeesters van de gemeente: de coronacrisis gaat de Amsterdamse economie ongenadig hard raken.

Maar liefst een derde van het aantal banen in de regio Amsterdam komt in de gevarenzone. In de somberste scenario's verliezen bijna 60.000 mensen hun baan en loopt het aantal Amsterdammers in de bijstand volgend jaar op naar 50.000. Voor de coronacrisis waren dat er 10.000 minder.



'Ik maak me grote zorgen', zegt wethouder Sociale Zaken, Rutger Groot Wassink (GroenLinks) in gesprek met AT5. 'Die werkloosheid zal ook vooral jongeren treffen en we moeten natuurlijk tegen elke prijs zien te voorkomen dat er een generatie verloren gaat.'

Groot Wassink kwam in juni met een crisisaanpak voor die jeugdwerkloosheid en ook is er een Regionaal Werkcentrum om bedrijven die nog wel vacatures hebben te matchen met werkzoekenden. 'Maar ik doe een nadrukkelijk beroep op de rijksoverheid. Er komt een nieuw steunpakket aan en ik vind echt dat de overheid de gemeente moet helpen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.'



Toch zal Amsterdam niet alleen naar Den Haag kunnen kijken; er ligt ook nog altijd een opgave om zelf met een stofkam door de begroting te gaan. Bovendien zal de stad afhankelijk zijn van bedrijven die coronabestendige banen creëren. En over het ondernemersklimaat in het linkse Amsterdam is niet altijd iedereen even goed te spreken.

Dat geloof ik helemaal niet', reageert Groot Wassink. 'Ik heb zelf heel veel contacten met ondernemers. Ik heb banenplannen in Zuidoost en ook met Schiphol. Daar werk ik juist heel goed samen met ondernemers. Ik herken dat beeld niet en elke ondernemer die mij kan helpen om mensen aan het werk te helpen, die help ik ook weer graag. Dus laat ze me vooral bellen.'



