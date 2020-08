4.500 Ajaxfans welkom in Arena bij oefenduel met FC Utrecht

4.500 Ajaxfans zijn donderdag 13 augustus welkom in de Johan Cruijff Arena als Ajax daar oefent tegen FC Utrecht. In tegenstelling tot het duel met RKC, dat zaterdag gespeeld wordt, heeft de gemeente voor het oefenpotje met de Domstedelingen wél een vergunning afgegeven.

Als het aan Ajax had gelegen zouden er morgen tegen RKC al 9.000 toeschouwers in de Arena hebben gezeten. Een vergunning voor zowel het duel met RKC als dat met Utrecht, werd op 15 juli aangevraagd. Daarin was ook een uitgebreid plan conform het KNVB-protocol en de RIVM-richtlijnen omtrent het coronavirus opgenomen.

Omdat die vergunning maandagavond nog altijd niet was afgegeven, besloot Ajax dinsdag om de plannen voor het toelaten van publiek tegen RKC te staken. Maar voor het duel met Utrecht is de vergunning nu dus wel binnen.



Ondanks dat het, in plaats van 9.000 toeschouwers, om 4.500 toeschouwers gaat, is op de clubwebsite te lezen dat Ajax 'verheugd is dat de gemeente voor dit duel een vergunning afgegeven heeft.' De club zegt verder de wedstrijd te zien als een test. 'Ervaringen van deze wedstrijd worden meegenomen in de definitieve plannen voor wedstrijden in de Eredivisie.'

Vijf lege stoelen tussen twee fans

Elkaar in de armen vliegen na een doelpunt zit er uiteraard nog niet in. Om 1,5 meter afstand te kunnen houden, blijven tussen twee beschikbare stoelen vijf beschikbare stoelen leeg.



Tickets kosten tien euro en zijn te koop vanaf maandag 10 augustus om 10.00 uur.