Amsterdamse horeca ontstemd over aangescherpte coronaregels: 'Willekeur en rechtsongelijkheid'

De Amsterdamse horeca heeft vol verontwaardiging geluisterd naar de persconferentie gisteren waarin het kabinet weer nieuwe regels aankondigde. Ondernemers moeten vanaf maandag al hun gasten om naam en contactgegevens vragen en hun zaak moet twee weken verplicht dicht als er een besmetting is geconstateerd bij iemand die in de zaak is geweest. Vooral over die laatste regel kan rekenen op gefronste wenkbrauwen.

'Willekeur en rechtsongelijkheid', noemt Won Yip, eigenaar van meerdere zaken op de Dam, de aangescherpte regelgeving. 'Je hoeft een bedrijf niet dicht te gooien als die zich aan alle regels houdt', vindt de ondernemer die zelf een mondkapjes-plicht invoerde voor al zijn personeelsleden.

Volgens Pim Evers van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nemen ondernemers alle opgelegde regels heel serieus, maar een plicht om veertien dagen dicht te gaan na een besmetting gaat volgens hem echt te ver. 'Dan breekt de hel los. Dat soort straffen gaan wij niet accepteren', verzekert Evers.

Alle gasten registreren een enorme opgave

Ook wil het kabinet dat horecazaken de gegevens van al hun gasten gaan registreren, zodat er makkelijk contactonderzoek gedaan kan worden als een van de gasten achteraf besmet blijkt te zijn geweest. Yip heeft sterk zijn twijfels of dit wel gaat werken. 'Als de mensen hier hun telefoonnummer achterlaten, is dat dan wel de juiste?', vraagt hij zich af.

Vandaag werd ook duidelijk dat de GGD vanwege onderbezetting stopt met het bellen van alle contacten van een coronapatiënt. Evers: 'Het is nogal een opgave voor een horecaonderneming, met honderden gasten per dag, om dan even alles te registreren. En doen we het wel voor iets? Zeker met zo'n nieuwsbericht als vandaag dan zakt de moed in de schoenen van de meeste ondernemers.'

De KHN laat het er voorlopig niet bij zitten en zal proberen de aangekondigde regels aangepast te krijgen. Won Yip maakt zich met tegenzin op voor volgende week, wanneer de maatregelen in zullen gaan. 'Wat moet dat moet, vadertje staat doet wat hij wil', aldus de horecaondernemer.