'Verbijstering' vanuit politiek over opheffen contactonderzoek GGD

'Verbijsterend', zo noemt Lodewijk Asscher, PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, het besluit van de GGD om te stoppen met het nabellen van alle contacten van coronapatiënten. En ook in de Amsterdamse politiek wordt het besluit van links tot rechts bestempeld als zorgelijk.

Zo laat fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma aan AT5 weten bezorgd te zijn. De VVD heeft inmiddels zelfs een spoeddebat aangevraagd. 'We weten dat de GGD keihard werkt om dat contactonderzoek uit te voeren', aldus VVD-raadslid Daan Wijnants. 'Maar de gemeente moet hier gewoon bij gaan helpen. Zet ambtenaren in, zoek vrijwilligers. Laten we er in 's hemelsnaam voor zorgen dat we dit kunnen blijven uitvoeren.'

Zelf bellen

De GGD voelt zich vanwege de drukte genoodzaakt om het standaard contactonderzoek aan te passen. Tot dit moment werden alle contacten gebeld met wie de patiënt de dagen daarvoor in contact was geweest. Contacten van coronapatiënten worden voorlopig alleen nagebeld als een arts dit nodig acht. Zo niet, dan zal een patiënt zelf zijn of haar omgeving in moeten lichten.

'Slecht voor vertrouwen'

'Het is ook heel slecht voor het vertrouwen in de aanpak', zegt Asscher. 'Als Rutte op donderdag op televisie zegt dat we het bron- en contactonderzoek gaan intensiveren en de dag erna de twee grootste steden van het land zeggen dat het niet kan, dan is men niet bezig met de juiste prioriteiten en hebben ze niet genoeg gedaan. Dan hebben ze de afgelopen weken niet voldoende mensen opgeleid.'

Juist meer medewerkers

Toch meent de GGD in een persbericht dat het stoppen met bellen van contacten van patiënten, niet betekent dat het bron- en contactonderzoek (BCO) niet wordt geïntensiveerd. Zo is het BCO-onderzoeksteam deze week uitgebreid tot zeventig onderzoekers en worden er op dit moment nog eens zestig medewerkers getraind.



Voor het niet meer bellen van contacten van patiënten is gekozen zodat de GGD meer BCO's kan uitvoeren. 'We gaan meer BCO’s uitvoeren en bij besmettingen meer risico gestuurd werken', aldus de GGD. 'Daarnaast benadrukken we dat het belangrijk is dat besmette personen hun netwerk informeren.'coor