Grachtenfestival weer begonnen, maar niet aan de grachten

Het Grachtenfestival, met normaal gesproken als jaarlijkse hoogtepunt het Prinsengrachtconcert, wordt dit jaar worden op zeventig verschillende locaties gehouden. In totaal zijn er ruim 135 concerten voor kleine groepjes mensen. 'Het heeft even geduurd voordat we de beslissing durfden te nemen, maar uiteindelijk moesten we half juni gewoon kiezen of het door kon gaan. In samenwerking met de gemeente hebben we toen gezegd: ja, als we het goed en veilig doen dan moet het kunnen', zegt directeur van het festival Marie-Luce Bree.