Bewoners Park Somerlust klaar met overlast: 'Het lijkt hier wel een dierentuin'

Bewoners rondom Park Somerlust zijn helemaal klaar met de overlast in het gebied en willen dat burgemeester Halsema gaat ingrijpen. Al wekenlang is het bij mooi weer raak en zijn er zowel op het water als op het grasveld veel mensen.

'Het ligt hier in ieder geval helemaal vol met boten. Ik zeg altijd voor de grap: Het lijkt hier wel een dierentuin. Omdat er geen plekje gras meer over is', zegt een bewoner over de drukte. Gisteravond werd er nog een einde gemaakt aan een groot feest dat was ontstaan op het water. Tientallen boten bleven liggen in het stukje Amstel en dat zorgde voor de nodige overlast. Velen stonden te dansen en er werd versterkte muziek gedraaid.

Het is niet de eerste keer dat bewoners te maken hebben met de drukte. Een bewoner die aan het water woont vertelt: 'Daar hebben wij echt last van als wij binnen zitten. En het appartement is heel goed geïsoleerd. Dat we dan nog het gegil en het geschreeuw van de mensen op het gras horen. En dat vind ik niet normaal.'

Maatregelen gemeente

Rond 16.00 uur sloot de gemeente Park Somerlust tijdelijk af vanwege de drukte. Ook gisteren was het behoorlijk druk en werden mensen halverwege de middag opgeroepen om niet meer naar Somerlust te komen.

Voor het weekend werden al hekken geplaatst op het veld van Park Somerlust. Dit om de overlast te beperken. Ook kondigde de gemeente aan strenger te handhaven op de anderhalve meter regel. Een woordvoerder van de gemeente zegt niet in te kunnen gaan op de specifieke situatie bij Somerlust, maar benadrukt wel dat er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen als zij zien dat het ergens te druk is.