Ajax makkelijk langs RKC (6-1), eerste goals voor debutant Antony

Het was al met al een apart schouwspel in de Johan Cruijff Arena. Vlak voor de wedstrijd schreeuwde de keeper van RKC Vaessen: 'Come on boys', iets waar je in een vol stadion goede oren voor moet hebben om te horen. Ook tijdens de wedstrijd was iedere aanwijzing duidelijk te horen.

Labyad zorgde in de 11e minuut voor het eerste grote gevaar voor Ajax. Zijn vrije trap ketste hard af op de paal. Het eerste doelpunt kwam in de 20e minuut van Traoré, die zonder moeite de bal in het doel schoot.

De tweede helft werd op Stekelenburg na iedereen gewisseld. Voorin was er plaats voor Lang, Huntelaar en de Braziliaan Antony die zijn debuut maakte. Op het middenveld stonden Van de Beek, Marin en Ekkelekamp. In de verdediging ook een debutant, Rensch die eind juli zijn contract verlengde. Timber en Eiting vormde het centrale duo achterin en Tagliafico stond op zijn vertrouwde plek linksback.

Kort na rust kwam Ajax al snel op 2-0. Via Ekkelenkamp, die zich knap losmaakte van zijn tegenstander, kon Huntelaar in de 47e minuut de bal makkelijk intikken. De voorbereider van de tweede goal kopte nog geen vijf minuten later zelf raak door via een corner. De eerste Ajax-goal van Antony kon genoteerd worden in de 61e minuut. Hij verschalkte ex-Ajax keeper Lamprou door hem door de benen te spelen.

Stekelenburg hield zijn goal niet schoon, Van Grunsven kopte in de 78e minuut binnen vanuit een corner. Vlak voor het einde van de wedstrijd toonde Antony opnieuw z'n neusje voor de goal en maakte de 5-1. De koek was daarmee nog niet op. Huntelaar pegelde in de 90e minuut de 6-1 binnen.