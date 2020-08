Geen biertje in de zon voor de wedstrijd buiten rond het stadion. Lege ingangen en stadionkassa’s dicht. Het is de realiteit van een voetbalwedstrijd zonder publiek in de Johan Cruijff Arena in tijden van corona. Gisteravond mocht alleen pers aanwezig zijn bij de oefenwedstrijd tegen RKC Waalwijk, AT5 zat als een van de weinigen in het stadion.