Bar Pamela sluit deuren in verband met coronabesmettingen: 'Better safe than sorry'

Opnieuw sluit een café in de stad haar deuren in verband met coronabesmettingen. Bar Pamela, op de hoek van de Bilderdijkkade en de Jacob van Lennepstraat laat via een briefje op de deur weten pas open te gaan als iedereen negatief is getest op het virus.

'Better safe than sorry' staat er op het blaadje op de deur te lezen. 'Zoals je weet is corona de deur nog niet uit. Jammer genoeg heeft 'Pam' afgelopen donderdag en zondag een aantal bezoekers binnen gehad die besmet zijn met het virus. Totdat mijn team en ik negatief getest zijn blijven de deuren gesloten.'

Gistermiddag werd bekend dat, op last van De Veiligheidsregio, ook zaalverhuurder De Koning in West haar deuren moet sluiten. De GGD en de Veiligheidsregio riep mensen op, die De Koning Party & Events hebben bezocht, extra alert te zijn. Restaurant & bar No Rules op het Marie Heinekenplein mocht vanaf gisteren juist weer open na twee weken gesloten te zijn geweest in verband met coronabesmettingen.

