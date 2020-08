Politie vermoedt lachgasgebruik bij te water geraakte Britten

In een video is te zien hoe de auto razendsnel zinkt en hoe twee van de inzittenden zich nog vastklampen aan de wagen. Uiteindelijk springt iemand vanaf de kant het water in om hulp te verlenen aan de drenkelingen.

Buurtbewoners verklaren dat zij de Britten voorafgaand aan het incident hebben zien blowen en lachgas hebben zien gebruiken in de auto. 'Ik zag de politie de lege lachgasballonnen nog uit het wrak halen. Ze zaten hier al een paar uur voor de deur in die auto. Eentje was bijna verdronken omdat hij zo high was.'