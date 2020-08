Eerste Ajax-fans moeten anderhalf uur voor wedstrijd tegen Utrecht de Arena in

Het wordt niet alleen een oefenpot voor de spelers, maar ook een voor de organisatie achter de wedstrijd. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis speelt Ajax donderdag een thuiswedstrijd mét publiek. FC Utrecht is dan in de Johan Cruijff Arena de tegenstander.

Vanwege het virus zijn er allerlei maatregelen genomen rondom de wedstrijd. De belangrijkste: er mogen maar ongeveer 4500 supporters het stadion in en dat zijn allemaal Ajacieden, want uitpubliek is voorlopig niet toegestaan.

Lang wachten en hitte

Voor veel van de fans die donderdag mogen komen wordt het waarschijnlijk een langere zit dan ze normaal gesproken gewend zijn. Op hun toegangskaart staat een tijdslot van een kwartier waarbinnen ze het stadion moeten betreden. De eerste fans moeten al tussen 17.15 en 17.30 uur naar binnen, terwijl de wedstrijd pas om 18.45 uur begint. Tel daarbij een voorspelde temperatuur van zo'n 31 graden op en je komt uit op een heet (voor-)avondje. Zeker gezien het feit dat fans ook na de wedstrijd rij voor rij naar buiten gelaten worden.

Binnenin het stadion moeten supporters te allen tijde anderhalve meter afstand van elkaar houden. Tussen iedere toegewezen stoel zitten daarom vijf lege stoelen. Ook mensen uit hetzelfde huishouden mogen niet naast elkaar zitten. Heel veel sfeer zal er niet ontstaan tijdens de wedstrijd, want zingen en schreeuwen is verboden.

Mobiele verkopers op tribune

In het stadion worden diverse hygiënemaatregelen genomen. Het kopen van eten en drinken kan eenmalig bij binnenkomst. Tijdens de wedstrijd gaan de kiosken dicht en kan er wel nog iets gekocht worden bij mobiele verkopers die op de tribunes rondlopen.

Met de maatregelen willen Ajax en de Johan Cruijff Arena voldoen aan het coronaprotocol dat de KNVB begin juli publiceerde. Hoewel die richtlijnen voetbalwedstrijden met publiek weer mogelijk moeten maken, moest het eerste oefenduel van Ajax afgelopen zaterdag, toch in een leeg stadion gespeeld worden. De gemeente gaf namelijk geen vergunning af voor het toelaten van 9000 fans bij de wedstrijd tegen RKC.