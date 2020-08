Meer dan 600 ongedocumenteerde gezinnen in de stad afhankelijk van voedselpakketten

Onder de wachtenden zijn veel Brazilianen, Colombianen, Eritreeërs en Filipijnen die wonen en werken in Amsterdam. Voor de corona-uitbraak in maart werkte het merendeel van hen als schoonmaker bij families thuis, en sommigen in de schoonheidsbranche of in de bouw. Nu zijn ze minstens de helft van hun inkomen kwijt en worstelen ze met het betalen van boodschappen en de huur. Veel Brazilianen wonen al lange tijd in de stad, soms meer dan 10 jaar.

Kleine groepen mensen verzamelen zich om vier uur voor de ingang van de Pauluskerk in Osdorp. Over twee uur begint de uitgifte van voedselpakketten. Gezinnen met jonge kinderen, stelletjes en groepjes vrienden zoeken een plek in de schaduw. Een bezwete man deelt bonnetjes met rangnummers uit, terwijl hij verzoekt onderling afstand te houden.

Luana* (35) staat ook in de rij en is vooral boos: ‘Ik ben overdonderd dat families waar ik tien jaar over de vloer kwam mij nu laten vallen als een baksteen. Ze vragen niet hoe het gaat met mij en mijn twee jonge kinderen.’

De 38-jarige Eliene woont en werkt al 14 jaar in Amsterdam. Ze heeft net haar voedselpakket afgehaald en staat tussen vier grote tassen met eten te wachten op een vriendin. Sinds maart komt ze wekelijks bij de voedseluitgifte. ‘Door de pandemie heeft de helft van de gezinnen waar ik schoonmaak me afgebeld. Ik verdien nu 1200 euro per maand, mijn huur is 1125 euro. De afgelopen drie maanden waren beangstigend, ik kan geen boodschappen meer doen.’

De groep is aanzienlijk en waarschijnlijk nog groter dan wat er nu te zien is: op basis van gesprekken met kerken en scholen schat Da Costa het aantal ongedocumenteerden Brazilianen in Amsterdam op zo’n 15.000.

Sinds maart zijn de aanmeldingen gegroeid van 150 naar meer dan 600 gezinnen, wekelijks krijgen ze nieuwe inschrijvingen binnen. Aanmelden kan via WhatsApp. Hierna volgt een kort intakegesprek: Wat is je situatie? Heb je papieren? Uit hoeveel mensen bestaat je gezin? Hoeveel werk had je en heb je verloren? Ook na de intake blijven er gesprekken plaatsvinden om te kijken hoe het gezin er voor staat en of ze nog ander soort hulp nodig hebben.

Donaties

Al de hele ochtend is Da Costa op de been om met een klein bestelbusje bij verschillende distributiepunten voedsel op te halen. Een supermarkt in Zuid doneert bakken bevroren brood. Het contact is via via ontstaan. Met donaties van vrijwilligers doet Da Costa inkopen bij groothandels in Duivendrecht en groenteboeren in Oost. Hij is moe, maar wil het werk niet neerleggen totdat er een oplossing is.

Het initiatief draait op donaties van winkels en andere particulieren. Het Rode Kruis ondersteunt ze waar het kan met voedsel: twee appels, een tomaat, een komkommer en wat brood voor één gezin. Dat wordt aangevuld met zakken rijst, zwarte bonen, meer fruit en brood, die hij inkoopt van donaties.

Een werkend, maar precair systeem volgens Da Costa. ‘In de eerste weken hadden we vaak niet genoeg eten en moesten we ‘nee’ verkopen. Dat doet pijn.’ Tot nu toe is er genoeg, maar er is een risico dat het straks te weinig is: ‘We zijn erg afhankelijk van donaties. Zo is een grote partij sinds zes augustus gestopt met leveringen, nu wordt het echt spannend.’

Deze groep zou toegang moeten krijgen tot de reguliere voedselbank, vindt Da Costa. Dat kan via een registratiesysteem, maar volgens veel ongedocumenteerden biedt dat geen uitkomst vanwege de angst om teruggestuurd te worden naar Brazilië.

‘Ook de gemeente zit muurvast’, zegt Da Costa. ‘Zonder registratie weet de gemeente niet om wie het gaat. En de gemeente kan geen wetten maken over wie wel of geen verblijfsvergunning krijgt natuurlijk. Daar

bovenop komt het beleid om migranten te ontmoedigen naar Nederland te komen en te

blijven.’