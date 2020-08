Buurt kijkt niet op van lachgas: 'Heel raar dat die auto midden in de gracht belandde'

Bewoners van de Oudezijds Voorburgwal zijn niet bepaald verbaasd dat de politie vermoedt dat er gisteravond lachgas in het spel was toen vier Britse toeristen met hun auto in de gracht eindigden.

'Dat zou zomaar kunnen, er wordt hier lachgas, nou ja, eigenlijk van alles gebruikt natuurlijk', vertelt een buurtbewoner. 'Wij vonden het ook heel raar dat die auto midden in de gracht belandde, daar moet je wel wat voor doen.'

De mensen die AT5 vandaag spreekt waren uiteindelijk niet de redders van het viertal, maar het verbaast hen ook niet dat er gelijk meerdere mensen vanaf de kant in het water sprongen. Want ook dat is hun buurt, zeggen ze.

En ook geen kwaad woord over de toeristen die de Wallen weer weten te vinden: 'De sfeer in de wijk vind ik erg leuk geworden. Het zijn toch de mensen die wat meer moeite doen om te komen. Ach joh, het leeft en het bruist hier. Het is echt genieten, blij dat de stad weer open is en dat er toeristen komen.'



Bekijk de hele video bovenaan dit artikel.