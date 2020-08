Job (11) wil heel graag zijn voetbalplaatjes terug die in Rembrandtpark zijn gestolen

De dief zal er zelf waarschijnlijk niet eens veel waarde aan hechten, maar Job is ten einde raad. Gisteren werd zijn rugzak gestolen in het Rembrandtpark met daarin twee volle mappen met voetbalplaatjes. 'Ik heb er drie jaar heel hard voor gespaard.'

In een ingezonden brief in Het Parool vandaag doet hij een oproep aan de dief om de twee mappen terug te geven. 'Ik beloof dat ik niet boos zal worden. Ik wil ze alleen heel, heel, heel graag terug', schrijft hij.

De oproep van Job gaat nu snel over sociale media. Onder meer Youp van 't Hek draagt zijn steentje bij door de oproep te retweeten.