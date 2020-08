Brand in het prestigieuze project Valley op Zuidas

In het gebouw Valley op de Zuidas dat nog in aanbouw is, is vanavond brand uitgebroken. Het is vooralsnog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De brand is uitgebroken op een van de bovenste verdiepingen. Hoe groot de schade is, is nog onbekend. Het vuur is in de omgeving goed te zien.

The Valley moet een groene 'vallei' in een betonnen jungle worden, zo beloven de ontwerpers. In het futuristische ontwerp zijn trapsgewijs een soort terrassen ingebouwd als buitenruimtes op de verschillende verdiepingen.

Volgend jaar zou het pand moeten worden opgeleverd.