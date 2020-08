Museum Ons' Lieve Heer op Solder 'behoorlijk gefrustreerd' door stop subsidie

Het museum vertelt het verhaal van een schuilkerk, die achter de zeventiende eeuwse woning ligt van een oude familie. Te zien zijn de oude keuken en woonruimte. Maar het hoogtepunt is de zolder: de katholieke huiskerk.

Door de corona-uitbraak mist het museum al veel inkomsten. Dat het AFK de aangevraagde subsidie van 700.000 euro per jaar niet wil geven, komt helemaal niet goed uit voor het museum met 22 medewerkers. Büchner: 'Ons plan is goed beoordeeld, maar toen was het potje ineens leeg. Dat is behoorlijk frustrerend.'

Kanttekening

Het AFK plaatste wel een belangrijke kanttekening bij het ingediende plan. Zo zou het museum te weinig doen aan diversiteit en inclusiviteit binnen de organisatie. Het museum herkent zich niet in die kritiek en zegt dat de organisatie al een behoorlijke afspiegeling is van de stad.

Het CDA heeft inmiddels een debat aangevraagd.