Veel nieuwe leden bij tennisverenigingen door corona: 'Je pakt het zo weer op'

Tennis is sinds corona weer populair in de stad. De hardcourtbaantjes in parken werden in het voorjaar al druk bezocht, maar nu zien ook de tennisverenigingen veel nieuwe leden.

Landelijk hebben volgens de KNLTB 18.000 nieuwe tennissers zich bij een club aangemeld. Ook ATC Sloterplas ziet het ledenaantal stijgen, van 730 naar 950 nu.



Die aanwas zit in de jeugd, maar vooral is er een opvallende stijging te zien bij jongvolwassenen die in hun jeugd ook al een tijdje hebben getennist.



Ook aan de Sloterplas treft AT5 twee zussen die hun racket weer hebben opgepakt: 'Sinds we weer buiten mogen tennissen zijn we gelijk met een groep van vijftien lid geworden. Het is zo'n leuke sport en als je het gedaan hebt pak je het ook wel relatief snel weer op. De ballen gaan iets sneller over het net.'

Drukte bij tennisverenigingen

Goed nieuws voor ATC Sloterplas dat gelijk aan het maximum aantal leden zit. En dat geldt voor meer verenigingen in de stad waar een ledenstop is of er zelfs nog gewacht wordt op tennisbanen. De vereniging aan de Sloterplas hoopt in ieder geval dat de stijging een nieuwe impuls geeft aan de al lopende strijd voor het voortbestaan van de club die op de nominatie staat om te verdwijnen voor nieuwbouw.



Maar afgezien van de charme van de sport, helpt de onderlinge afstand op de baan ook om een beetje verantwoord fit te blijven. Arie Martijn Schenk van de KNLTB: 'Er is uit onderzoek gebleken dat er echt een hele kleine kans is dat je via de tennisballen besmet kan raken. Verder heeft onze videoanalist een analyse gemaakt van het dubbelspel in de Davis Cup en daar bleken de spelers geen een keer op minder dan anderhalve meter van elkaar te komen.'