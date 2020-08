Kabinet wil verplichte quarantaine voor mensen die in nauw contact zijn geweest met coronapatiënt

Het kabinet wil dat mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronapatiënt verplicht in quarantaine moeten. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na berichtgeving van RTL Nieuws.

Eerder werd er alleen een dringend advies gegeven om in quarantaine te gaan, maar binnenkort wordt het verplicht.

'Verplichte quarantaine is een stevige maatregel maar gerechtvaardigd', zegt minister Hugo de Jonge. 'Quarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is dus cruciaal.'

Juridisch moet nog worden bekeken wat voor straf overtreders riskeren. De maatregel zou halverwege volgende week in moeten gaan.

Quarantaine-regel oranje gebied

Het kabinet wil daarnaast dat mensen die in een oranje gebied zijn geweest, ook verplicht in quarantaine gaan. Daarvoor moeten reizigers dan hun contactgegevens doorgeven aan de GGD. Voor deze maatregel is een wetswijziging nodig.

De nieuwe regels zouden volgens het kabinet nodig zijn omdat het aantal corona-besmettingen de laatste tijd erg omhoog gaat. Landelijk zijn er in een week 4000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld.