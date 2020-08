Veel overlast van zwemmende jeugd bij de Schinkeleilanden: 'Ze laten hun blote billen zien'

En dat is niet zijn enige zorg. Bloem beschrijft de ernst van de situatie: 'Er is in de buurt iemand aangehouden met een pistool, er is ook in de buurt iemand vermoord en een van onze woonbootbewoners is een keer bedreigd met een pistool.' Hij vraagt zich dan ook af waar de politie en handhaving blijft.

Om extreme overlast tegen te gaan zette het stadsdeel al drie beveiligers en een verkeersregelaar in die tussen 12.00 uur en 20.00 uur toezicht houden. Maar volgens omwonenden begint de echte hinder later pas, wanneer de harde speakers aan gaan en de lachgastanks tevoorschijn komen.

Gevaarlijke situatie

Naast de persoonlijke overlast zijn de bewoners ook bang voor gevaarlijke aanvaringen met boten. Behalve de kleinere boten varen er per dag zes tot acht zandschepen langs. 'Mensen hebben geen flauw idee dat een zandschip niet ziet wat er voor de boot gebeurt', legt Henk Vermaat (voorzitter Vereniging Woonschepen Zuid) uit. 'En dat is onze zorg: moeten we nu wachten tot er een ongeluk gebeurt zoals afgelopen week bij de Amstel? Of moeten we actie ondernemen?'

Omwonende Hennie Dammes herkent het gevaarlijke zwemgedrag van jongeren. 'Het gaat om kinderen die overzwemmen, wat levensgevaarlijk is. Daarnaast luisteren ze niet en hangen ze aan de woonarken.' Ook krijgt Hennie regelmatig een grote mond van de jongeren als ze hen daarop aanspreekt. 'Ze zeggen dan dat ik dan maar niet in een woonark moet wonen of laten hun blote billen zien.'