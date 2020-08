Toeleveranciers culturele instellingen vragen aandacht voor nijpende situatie met Red Alert

Diverse gebouwen van culturele instellingen in de stad werden afgelopen avond beschenen met rood licht. Met de actie Red Alert vragen de technische toeleveranciers van de evenementensector aandacht voor de bedrijfstak die door de coronacrisis zwaar getroffen is.

Onder andere het Concertgebouw, het Van Gogh Museum en het Bimhuis werden met rode lichten beschenen. De lichten gingen om 23.55 uur uit, waarmee de actievoerders aan willen geven dat het vijf voor twaalf is en dat het water ze aan de lippen staat.

'Medewerkers op straat'

'Samen met alle andere inspanningen is het doel om de steunpakketten voor de sector verlengd te krijgen tot we weer volledig aan het werk kunnen zonder beperkende 1,5 meter-maatregelen. Zonder deze toezegging gaat een flink deel van de bedrijven failliet en komen de medewerkers op straat te staan', zo staat in een verklaring van de organisatie achter Red Alert.

Met de actie willen zij aangeven dat niet alleen de culturele instellingen zelf getroffen worden door de coronacrisis. Maar ook de ruim zevenhonderd gespecialiseerde bedrijven die techniek op het gebied van licht, geluid en video leveren aan de instellingen.