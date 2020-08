Kans op onweer in Amsterdam steeds groter, maar echte verkoeling komt pas later

Voor de mensen die helemaal klaar zijn met de hittegolf: nog even geduld, want het wordt echt beter. Vandaag wordt het nog bloedje heet, maar mogelijk is het vanavond al raak met de eerste onweersbui.

'Al bestaat de kans altijd dat die links en rechts net aan Amsterdam voorbij trekken', zegt metereoloog Matthijs van der Linden van Weeronline.nl. Sowieso gaat die eerste bui niet echt verkoelen, tenzij je er in gaat staan. 'Het is buiten nog heel warm en dat vocht gaat er alleen voor zorgen dat het nóg benauwder wordt.'

Hitte uit huis

De kans dat het morgen gaat onweren is volgens Van der Linden groter. Er trekt dan vochtigere lucht het land binnen en in combinatie met een onstabiele atmosfeer zorgt dat voor donder en bliksem. Toch onweert het boven een grote stad relatief minder vaak dan op andere plekken. In de stad is de lucht vaak veel droger en daarmee 'ongeschikter' voor een onweersbui.

Zonliefhebbers moeten vandaag nog genieten van het weer, want een eerste bui kan zomaar eens morgenochtend vallen. Toch komt de echte verkoeling pas vrijdag, wanneer de wind draait. Maar ook dan kan het nog wel even duren voordat de hitte uit de Amsterdamse huizen verdreven is. Dat gaat wel gebeuren, want zo heet als het nu is, gaat het de komende dagen niet meer worden.