Restaurant Rijsel sluit uit voorzorg deuren na besmettingen onder personeel

Dat meldt Het Parool. Het restaurant bevestigt de berichtgeving in de krant aan AT5. 'Het is ons eigen besluit', zegt eigenaar Pieter Smits tegen de krant. 'Van de GGD mochten we openbljiven, maar we willen geen risico nemen. Alle bezoekers zijn op de hoogte gebracht.'



'De stijgende cijfers in het aantal besmettingen in Amsterdam zorgen ervoor dat het coronavirus ons team te dicht nadert', schrijft het restaurant enkele dagen geleden op haar Facebook-pagina. 'Ik hoef niet aan iedereen te zeggen dat twee personeelsleden besmet zijn', zegt eigenaar Pieter Smits daarover tegen de krant.

Het restaurant is sinds afgelopen zaterdag dicht. Op donderdag 20 augustus zal het restaurant de deuren weer openen.