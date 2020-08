1.000 euro vindersloon voor verloren Rolex: 'Het was een huwelijkscadeau van haar moeder'

'Ze liep vanmiddag naar haar werk, ze moet hem ergens op de Derkinderenstraat verloren zijn', vertelt Max, die graag anoniem wil blijven. Hoe het kan dat het horloge opeens niet meer om haar pols zat is een raadsel. 'Ze denkt niet dat ze beroofd is, maar dat hij op een of andere manier van haar pols is gevallen. We zijn al een paar keer teruggeweest om te zoeken, maar zonder resultaat.'

Max looft een vindersloon uit van duizend euro voor het horloge dat nieuw zo'n 7.500 euro kostte. Hij beseft dat de vindersloon een stuk minder is dan de waarde van het horloge, toch hoopt hij op de goede wil van de vinder. 'Het horloge is van grote emotionele waarde. Mijn vrouw en ik kregen allebei een Rolex van haar moeder toen we trouwden. Dat mijn vrouw haar horloge nu kwijt is vindt ze zelf vreselijk.'



Max hoopt dat de vinder het horloge naar de politie brengt. 'Vervolgens krijgen ze het geld van mij.'