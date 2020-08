Vijf verdachten aangehouden in verband met moord op Bas van Wijk

De politie heeft vijf verdachten aangehouden in verband met de dood van de 24-jarige Bas van Wijk, afgelopen zaterdag bij de Nieuwe Meer.

Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten, vermoedelijk omdat hij wilde voorkomen dat het horloge van een vriend van hem werd gestolen. De politie meldt dat er direct na het dodelijke schietincident een onderzoek is ingesteld, dat nu heeft geleid tot vijf aanhoudingen. Het gaat om vijf Amsterdamse mannen.



Twee van hen (20 en 26 jaar) werden door arrestatieteams aangehouden in Zandvoort. Op diverse locaties zijn de andere verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 20 jaar oud, een van 19 jaar en een van 18 jaar oud.

Na de aanhoudingen zijn de verdachten overgebracht naar een politiebureau en zij worden daar in verzekering gesteld. De verdachten zitten in alle beperkingen. Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over deze verdachten en/of de verdenkingen tegen hen gedeeld, meldt de politie.