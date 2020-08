Zorgen om slechte ventilatie: 'Er wordt zelfs in verpleeghuizen nauwelijks op gecontroleerd'

Er gaan steeds meer stemmen op dat ventileren van groot belang is in de strijd tegen het coronavirus. Toch wordt er nauwelijks gecontroleerd of de ventilatiesystemen in gebouwen wel goed werken, stelt onder meer Atze Boerstra (adviesbureau bba binnenmilieu). 'Dat gebeurt zelfs niet in verpleeghuizen.'

Andere landen, waaronder Duitsland, hamerden al langer op het belang van goede ventilatie. Maar de Nederlandse overheid en het RIVM bleven daarin terughoudend. Toch kwam onlangs een vertrouwelijk rapport naar buiten, waarin een ander beeld naar voren komt.

Het rapport, dat in handen is van De Volkskrant, zou namelijk aantonen dat het ventilatiesysteem van een verpleeghuis een rol speelde bij een corona-uitbraak.

Ventilatierichtlijn is enigszins aangepast

Het RIVM stelt in een reactie dat 'de rol van ventilatie in dit verpleeghuis nog nader onderzocht wordt door de GGD'. Wel is de Ventilatierichtlijn inmiddels 'geactualiseerd'. Ook omdat 239 wetenschappers gezamenlijk aan de bel trokken in een brief, vanwege hun zorgen over slechte ventilatie.

'Uit voorzorg wordt geadviseerd om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen', staat er nu geschreven.

'Concreet gebeurt er niet zoveel'

'Sinds een week of vier is het RIVM een beetje gaan bewegen op het gebied van ventilatie', is de reactie van Boerstra daarop. Hij is onder meer bestuurslid van de REHVA, een Europese koepelorganisatie voor verwarming, ventilatie en airconditioning.

'Het besef is er dat we ook wat met de voorzorgsmaatregel 'ventilatie' moeten. Maar concreet gebeurt er nog niet zoveel', vervolgt hij.

'Bij bepaalde installaties verhoogd risico op verspreiding'

Walid Atmar, van Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA), kan dat grotendeels beamen. 'Je ziet dat veel kantoren ingericht zijn op de adviezen van het RIVM, zogenaamd 'anderhalvemeter-proof'. Er is alleen weinig tot geen controle bij kantoren en scholen op ventilatiesystemen.'

Toch is die controle belangrijk, vindt hij. 'Bij bepaalde installaties is er wel degelijk een verhoogd risico op het verspreiden van het virus.'