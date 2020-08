Voor eerst sinds uitbreken coronacrisis weer publiek welkom in Arena

4.500 voetbalfans mogen vanavond de oefenwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht bijwonen in de Johan Cruijff Arena. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis dat er weer publiek in het stadion zal zitten.

Met 4.500 Ajacieden zal het stadion bij lange na niet gevuld zijn. Maar de door de gemeente verleende vergunning maakt meer toeschouwers toelaten niet mogelijk. Een eerdere aanvraag voor een wedstrijd met 9.000 man publiek werd door de gemeente nog afgewezen.

Eerste kennismaking met Antony

Voor de fans die er vanavond bij zijn, zal het eerste Ajaxbezoek ongetwijfeld onwennig zijn. Omdat niet iedereen tegelijk het stadion in mag, moeten de eerste fans zich al anderhalf uur voor het begin van de wedstrijd bij de poorten melden. In het stadion moeten ze te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar houden. Tussen iedere bezette stoel zitten daarom vijf lege stoelen. Van de wedstrijd zal in stilte genoten moeten worden, want zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Desalniettemin zullen Ajacieden met een kaartje niet kunnen wachten tot vanavond. Het is hun eerst kans om de nieuwe aankoop Antony te bewonderen en om keeper Maarten Stekelenburg weer terug op het oude nest te zien. De wedstrijd tegen FC Utrecht begint om 18.45 uur.