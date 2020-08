OM bevestigt aanhouding van twee Amsterdammers (20) voor dodelijke steekpartij Scheveningen

De Steekpartij is mogelijk het trieste hoogtepunt van een langer lopend conflict tussen twee drillrapgroepen. Op basis van video's met beelden van de commotie rond de steekpartij op de pier in Scheveningen maakte AT5 twee dagen geleden een reconstructie. De Rotterdamse rapformatie Qlas & Blacka zou al langer ruzie hebben met de Amsterdamse drillrapformatie 73 de Pijp.

Volgens Het Parool zouden de twee mannen die maandag werden opgepakt de rappers TFRAZZ en T.Y. zijn, die deel uitmaken van 73 de Pijp. Het OM wil dat niet bevestigen maar wil dus wel kwijt dat de verdachten uit Amsterdam komen.

Sessies weggehaald op hiphopkanaal

Het verhaal rond de steekpartij lijkt verder bevestigd te worden door een opmerkelijke actie van omroep BNNVARA. Het hiphopplatform van die zender, 101Barz, haalde ten minste twee video's van Qlas & Blacka en 73 de Pijp offline.

In een verklaring op Instagram schrijft 101Barz: 'Artiesten die optreden bij 101Barz zijn vrij om de invulling van hun sessie te bepalen. Als wij op het moment zelf of achteraf twijfelen over intenties die anders zijn dan het uitvoeren en overbrengen van hiphopmuziek, zenden wij de sessie niet langer uit. Onze steun gaat uit naar de nabestaanden van het slachtoffer.' BNNVARA onderzoekt of er nog meer optredens offline gehaald moeten worden. Het gaat daarbij om optredens die gelinkt kunnen worden aan veroordeelde criminelen, of criminele activiteiten.

De twee Amsterdamse verdachten worden waarschijnlijk vandaag in Den Haag voorgeleid bij de rechter-commissaris.