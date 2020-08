Stad Wij Zijn Amsterdam van AT5 is de springplank voor mediatalent

AT5 staat bekend als de springplank voor talent in de media. Al sinds onze oprichting in 1992 leiden we journalistieke talenten op. En dat blijven we doen. Tijdens het opleidingstrajectWij Zijn Amsterdam (WZA) leren we ook jonge Amsterdammers zonder journalistieke opleiding, de kneepjes van het vak.

De afgelopen maanden gunden jongeren in WZA ons al wekelijks een kijkje in hun leven, vanaf september starten we met het opleiden van deze en andere enthousiaste talenten.Tijdens het WZA-traject leren de jongeren van AT5'ers die ook zelf het vak hier leerden, medewerkers met allemaal hun eigen specialiteiten en ervaringen. Zo krijgen Amsterdamse jongeren die er misschien altijd aan hebben gedacht 'wel eens iets' in de media te willen doen, de kans om hier nu echt mee aan de slag te gaan. Of het nu gaat om verslaggeving, redactiewerk, presenteren, camerawerk of editen: alles komt aan bod. De afgelopen maanden maakten we al veel WZA-reportages met Amsterdamse jongeren. Drie daarvan zijn hieronder te zien. Alle items zijn terug te bekijken op onze WZA-pagina of op YouTube.

Jamile Samuel (28) en Laila Youssifou (24)

QuatroByVeks (26)

Nesrine Madidi (25)