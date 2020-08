Zones voor reuring, rust en ruis. Zo blijft onze dichtbebouwde stad leefbaar

Amsterdam is niet vol

Vergeleken met steden als Parijs en Londen is Amsterdam helemaal niet volgebouwd zegt Zandbelt. ‘De A10 omsluit net zo'n groot gebied als in Parijs de Boulevard Périphérique en in Parijs wonen 2 miljoen mensen binnen die ring, in Amsterdam een half miljoen. Dus daar kan best wel wat bij’. Dit betekent niet dat we allemaal in appartementen moeten wonen. Zelfs dan is er nog ruimte voor rijwoningen met een achtertuin.