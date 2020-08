Grote inzamelingsactie voor Beiroet: 'De hoeveelheid steun is overweldigend'

De Libanese gemeenschap in Nederland is deze week gestart met een inzamelingsactie voor Beiroet. Door een verwoestende explosie ligt de stad sinds vorige week in puin en veel inwoners zitten nu zonder huis, baan, familie of zorg. Inmiddels zijn er al achthonderd dozen vol essentiële producten ingezameld, zoals medicijnen, zeep en luiers.