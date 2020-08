Burgemeester sluit per direct strand op IJburg

Burgemeester Femke Halsema sluit per direct het strand op IJburg, inclusief de horecagelegenheid die daar zit. Aanleiding is de vondst van een overleden vrouw vanochtend en een man die vanavond in slechte toestand uit het water is gehaald.

Nabij het strand zijn in een dag tijd twee ernstige incidenten gebeurd. Een zwemmer trof vanochtend een overleden vrouw aan in het water bij het strand. Met behulp van omstanders is het lichaam uit het water gehaald, waarna de politie werd gealarmeerd. Er is nog geen uitsluitsel over hoe de vrouw om het leven is gekomen.

Nog geen halve etmaal later werd een zwemmer als vermist opgegeven. Duikers van de brandweer zochten vanavond samen met een politieboot het water af. Ook werd er een menselijke ketting gemaakt om zo het slachtoffer te vinden. De man is uit het water gehaald, op het strand gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis. Over zijn toestand is tot op heden niets bekendgemaakt.

Het strand blijft tot nader order gesloten. 'De komende dagen nemen we de tijd hoe het zit met de veiligheid daar, vanwege deze twee ernstige incidenten', aldus een woordvoerder van de burgemeester.