Supporters blij met terugkeer in de Arena. 'Ik heb het zo erg gemist'

'Het is triest', zegt een supporter tegen AT5 die een uur voor de wedstrijd aan de noordkant van het stadion zit te wachten tot hij naar binnen mag. 'We zijn gewend dat we 55.000 man in het stadion hebben zitten, maar het is op dit moment even niet anders.' 'Mijn tijdslot is kwart voor zes. Ik ga samen met mijn vader, die zit al in het stadion. We konden alleen niet samen naar binnen, maar zitten wel bij elkaar straks', zegt een fan die zit te wachten op een hekje.